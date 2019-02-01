Грецькі ЗМІ підтвердили склад делегації Константинополя, яка прибуде на інтронізацію Епіфанія

“Патріарх на вихідних буде перебувати в Константинополі (у Греції, Елладській та Константинопольській церкві Стамбул як і раніше називають Константинополем)... ніколи Вселенський патріарх не бере участі в інтронізації предстоятеля”, — заявило Romfea джерело в патріархаті.

За словами агентства, “в Київ відправиться тільки делегація Вселенського патріархату, що складається з митрополита Гальського Еммануїла, митрополита Адріанопольського Амфілохія, ігумена Ватопедського монастиря на Афоні Єфрема і ігумена афонського монастиря Ксенофонт Алексія, а також екзарха константинопольського патріархату в Києві архімандрита Михайла Аніщенко”. “При цьому не виключено, що в найближчому майбутньому патріарх Варфоломій здійснить офіційний візит до України”, — додає Romfea.

Нагадуємо, днем стало відомо, хто приїде до України на інтронізацію Епіфанія. Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України Євстратій (Зоря) під час круглого столу.