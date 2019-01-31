Стало відомо, хто приїде до України на інтронізацію Епіфанія
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На інтронізації Епіфанія будуть присутні офіційний представник Вселенського патріархату, митрополит Емануїл Гальський, і представники монастирів святої гори Афон. Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України Євстратій (Зоря) під час круглого столу, передає кореспондент УНН.
"Буде офіційний представник Вселенського патріархату, митрополит Емануїл Гальський, будуть, знову ж таки від Вселенського патріархату, представники монастирів святої гори Афон, а подальший процес встановлення відносин із помітними церквами - це двосторонній процес, і інтронізація ніяким чином із цим процесом не пов'язана", - зазначив архієпископ.
За його словами, інтронізація - це внутрішня процедура церкви, тож ПЦУ не ставить за мету запросити на інтронізацію представників помісних церков - від них очікують лише відповіді на грамоти, надіслані їм Епіфанієм після його обрання.
Як зазначив священнослужитель, мета інтронізації полягає в офіційному завершенні процедури створення автокефальної церкви.
При цьому він додав, що присутність на заході представників Церкви з Афона - це "вже великий прорив".
Нагадаємо, афонські монастирі досі не надали відповідь щодо листа Вселенського патріарха Варфоломія, щодо того, чи брати їм участь в інтронізації глави Православної церкви України (ПЦУ) Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.
Інтронізація предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться 3 лютого.