Стало відомо, хто приїде до України на інтронізацію Епіфанія

"Буде офіційний представник Вселенського патріархату, митрополит Емануїл Гальський, будуть, знову ж таки від Вселенського патріархату, представники монастирів святої гори Афон, а подальший процес встановлення відносин із помітними церквами - це двосторонній процес, і інтронізація ніяким чином із цим процесом не пов'язана", - зазначив архієпископ.

За його словами, інтронізація - це внутрішня процедура церкви, тож ПЦУ не ставить за мету запросити на інтронізацію представників помісних церков - від них очікують лише відповіді на грамоти, надіслані їм Епіфанієм після його обрання.



Як зазначив священнослужитель, мета інтронізації полягає в офіційному завершенні процедури створення автокефальної церкви.

При цьому він додав, що присутність на заході представників Церкви з Афона - це "вже великий прорив".



Нагадаємо, афонські монастирі досі не надали відповідь щодо листа Вселенського патріарха Варфоломія, щодо того, чи брати їм участь в інтронізації глави Православної церкви України (ПЦУ) Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

Інтронізація предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться 3 лютого.