Стало известно, кто приедет в Украину на интронизацию Епифания

"Будет официальный представитель Вселенского патриархата, митрополит Эммануил Гальский, будут, опять же от Вселенского патриархата, представители монастырей святой горы Афон, а дальнейший процесс установления отношений с заметными церквями - это двусторонний процесс, и интронизация никак с этим процессом не связана", - отметил архиепископ.

По его словам, интронизация - это внутренняя процедура церкви, поэтому ПЦУ не ставит целью пригласить на интронизацию представителей поместных церквей - от них ожидают только ответы на грамоты, присланные им Епифанием после его избрания.



Как отметил священнослужитель, цель интронизации заключается в официальном завершении процедуры создания автокефальной церкви.

При этом он добавил, что присутствие на мероприятии представителей Церкви с Афона - это "уже большой прорыв".



Напомним, афонские монастыри до сих пор не предоставили ответ относительно письма Вселенского патриарха Варфоломея, о том, принимать ли им участие в интронизации главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Интронизация Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится 3 февраля.