Греция хочет ускорить вступление Черногории в ЕС во время своего председательства в 2027 году

Греция планирует содействовать вступлению Черногории в Европейский Союз во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2027 года. В Афинах считают Черногорию наиболее реалистичным кандидатом на членство среди стран Западных Балкан, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис должен обсудить евроинтеграцию Черногории во время визита в Подгорицу. По данным издания, Афины хотят помочь по крайней мере одной балканской стране завершить путь к членству в ЕС.

Черногория ведет переговоры о вступлении с 2012 года и рассчитывает стать 28-м членом Евросоюза к 2028 году. В то же время греческая сторона изучает возможность ускорить этот процесс и добиться вступления страны уже к концу 2027 года.

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