GREEN DAY PREMIUM BRAND. Эволюция продолжается

ukenru
Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
16:20 • 13483 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
11:44 • 70888 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 109280 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 109722 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 104311 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 108976 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 150173 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 149194 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 165656 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 168382 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 104707 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

 • 88373 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 108067 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

14:07 • 51133 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

14:21 • 78176 просмотра
публикации
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

14:21 • 78176 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 108067 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 126997 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 132192 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 174106 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

14:39 • 25919 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

14:07 • 51133 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

 • 88373 просмотра
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 104707 просмотра
Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

 • 110103 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

GREEN DAY PREMIUM BRAND. Эволюция продолжается

GREEN DAY PREMIUM BRAND. Эволюция продолжается

Киев  •  УНН

 • 2353 просмотра

Read in English

Украинский премиум бренд GreenDay выпустил два новых вкуса водки - Evolution Цитрус и Evolution Соленая Карамель. Новинки ориентированы на молодое поколение и соответствуют мировым трендам вкусового алкоголя.

Известный своим бескомпромиссным качеством водочный премиум бренд GreenDay презентовал свои новинки - GreenDay Evolution Цитрус и GreenDay Evolution Соленая Карамель, передает УНН.

Современные тренды в крепком алкоголе продолжают развитие его вкусового сегмента.

Крупные международные бренды продолжают расширять свои линейки самыми экзотическими, фруктовыми и не только, позициями.

А что же Украина.

"Принято считать, что на нашем рынке популярностью пользуется только белая классическая водка. Действительно, до недавнего времени так и было. Но, глядя на полки современных алкогольных магазинов в Украине, мы не можем не заметить, как увеличивается представленность вкусовой водки, как растет спрос на нее. Это подтверждают и авторитетные украинские сомелье. Традиционное потребление конечно остается, но молодое поколение ищет новое и GreenDay, как сильный украинский производитель, активно занимающийся инновациями и своим развитием, дает потребителю совершенно новые вкусы", говорит основатель компании АВ ТД, которой принадлежит бренд, Черток Ф.Б

Цитрусовые водки популярны в мире и кажутся достаточно простыми по рецептуре, но ни один из крупных украинских брендов не предлагает их на украинском рынке. После многократных дегустаций с международными водочными брендами GreenDay сделал настоящий бестеллер, который однозначно выигрывает у мировых водок с похожими вкусами. Сочетание лимона и апельсина мягкое и сбалансированное, не набивает оскомину. GreenDay Цитрус хорош и для апперетива, и для диджестива, идеален для коктейлей или просто со льдом.

Соленая карамель задает тренды в разных пищевых категориях. Особенно мы любим шоколад и десерты с ней. Крепкий алкоголь не так тесно связан с модными сладостями. Сделать такой вкус непросто. GreenDay ориентировался на одноименные продукты мировых  брендов, потому что они очень популярны. Результат - GreenDay Соленая Карамель, без преувеличения, получился еще лучше. Молочная соленая карамель еще никогда так хорошо не накладывалась на водочную основу. Можно гордиться таким современным украинским крепким напитком. Просто со льдом или в коктейле, или как диджестив - это настоящий, прекрасный водочный десерт.

Водочный Премиум Бренд GreenDaу создан в 2012 году с высокой целью: дать потребителям крепкий напиток высокой природной чистоты, который можно пить, не боясь последствий и который пропагандирует личную свободу каждого.

GREENDAY - УТРО БУДЕТ ДОБРЫМ!

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
ukrainaУкраина
facebookFacebook