GREEN DAY PREMIUM BRAND. Эволюция продолжается

Известный своим бескомпромиссным качеством водочный премиум бренд GreenDay презентовал свои новинки - GreenDay Evolution Цитрус и GreenDay Evolution Соленая Карамель, передает УНН.

Современные тренды в крепком алкоголе продолжают развитие его вкусового сегмента.

Крупные международные бренды продолжают расширять свои линейки самыми экзотическими, фруктовыми и не только, позициями.

А что же Украина.

"Принято считать, что на нашем рынке популярностью пользуется только белая классическая водка. Действительно, до недавнего времени так и было. Но, глядя на полки современных алкогольных магазинов в Украине, мы не можем не заметить, как увеличивается представленность вкусовой водки, как растет спрос на нее. Это подтверждают и авторитетные украинские сомелье. Традиционное потребление конечно остается, но молодое поколение ищет новое и GreenDay, как сильный украинский производитель, активно занимающийся инновациями и своим развитием, дает потребителю совершенно новые вкусы", говорит основатель компании АВ ТД, которой принадлежит бренд, Черток Ф.Б

Цитрусовые водки популярны в мире и кажутся достаточно простыми по рецептуре, но ни один из крупных украинских брендов не предлагает их на украинском рынке. После многократных дегустаций с международными водочными брендами GreenDay сделал настоящий бестеллер, который однозначно выигрывает у мировых водок с похожими вкусами. Сочетание лимона и апельсина мягкое и сбалансированное, не набивает оскомину. GreenDay Цитрус хорош и для апперетива, и для диджестива, идеален для коктейлей или просто со льдом.

Соленая карамель задает тренды в разных пищевых категориях. Особенно мы любим шоколад и десерты с ней. Крепкий алкоголь не так тесно связан с модными сладостями. Сделать такой вкус непросто. GreenDay ориентировался на одноименные продукты мировых брендов, потому что они очень популярны. Результат - GreenDay Соленая Карамель, без преувеличения, получился еще лучше. Молочная соленая карамель еще никогда так хорошо не накладывалась на водочную основу. Можно гордиться таким современным украинским крепким напитком. Просто со льдом или в коктейле, или как диджестив - это настоящий, прекрасный водочный десерт.

Водочный Премиум Бренд GreenDaу создан в 2012 году с высокой целью: дать потребителям крепкий напиток высокой природной чистоты, который можно пить, не боясь последствий и который пропагандирует личную свободу каждого.

GREENDAY - УТРО БУДЕТ ДОБРЫМ!