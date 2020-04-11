Игроки "Вест Хэма" будут откладывать часть дохода для работников команды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Лондонский "Вест Хэм" достиг ряда условий, вызванных пандемией коронавируса в Англии, сообщает УНН со ссылкой на сайт "молотобойцев".
Игроки команды будут откладывать определенную часть своей зарплаты во время паузы АПЛ. Средства будут покрывать выплаты сотрудникам команды в этот период.
Кроме того, коуч Дэвид Мойес, вице-президент Каррен Брейди и финансовый директор Энди Моллетт на 30 процентов будут получать меньшую зарплату.
"Я хотел бы поблагодарить Дэвида Мойеса и его команду с закулисной зала. Нашего капитана Марка Нобла и нашу фантастическую команду игроков за проявленную преданность и решительность, которые они проявили, предлагая свою помощь и поддержку", - сказал заместитель председателя "молотобойцев" Брейди.
Добавим, в этом сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 15 матчей в АПЛ (3 гола и ассист).