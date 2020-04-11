Гравці "Вест Хема" відкладатимуть частину доходу для працівників команди
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Лондонський "Вест Хем" досяг низки умов, викликаних пандемією коронавірусу у Англії, повідомляє УНН з посиланням на сайт "молотобійців".
Гравці команди будуть відкладати певну частину власної зарплатні під час паузи АПЛ. Кошти будуть покривати виплати співробітникам команди в цей період.
Крім того, коуч Девід Мойес, віце-президент Каррен Брейді і фінансовий директор Енді Моллетт на 30 відсотків отримуватимуть меншу зарплату.
"Я хотів би подякувати Девіду Мойєсу і його команді з закулісного залу. Нашого капітана Марка Нобла і нашу фантастичну команду гравців за проявлену відданість і рішучість, які вони проявили, пропонуючи свою допомогу і підтримку", - сказав заступник голови "молотобійців" Брейді.
Додамо, цього сезону Ярмоленко відіграв за "Вест Хем" 15 матчів в АПЛ (3 голи і асист).