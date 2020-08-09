Игрок украинского футбольного клуба заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. ФК “Прикарпатье” из Первой лиги Украины объявило пр результаты прохождения ПЦР-тестирование на “COVID-19”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
На этой неделе игроки, тренеры и персонал Ивано-Франковского “Прикарпатья” в полном составе прошли очередное ПЦР-тестирование на COVID-19. Накануне матча 29-го тура Первой лиги из лаборатории поступили результаты молекулярно-генетического исследования, один из которых оказался положительным.
Заражение коронавирусом обнаружили у одного из футболистов. Его имя не сообщается. Игрок не испытывает особых симптомов заболевания и с 4-го августа находится на двухнедельной самоизоляции у себя дома. Результаты тестов на COVID-19 во всех других представителей МФК “Прикарпатье” являются отрицательными.
Примечательно, что “Прикарпатье” имеет 27 очков и занимает 12-е место в Первой лиге Украины.