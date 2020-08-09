Гравець українського футбольного клубу заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. ФК “Прикарпаття” з Першої ліги України оголосив про результати проходження ПЛР-тестування на “COVID-19”, передає УНН з посиланням на прес-службу команди.
Цього тижня гравці, тренери та персонал івано-франківського “Прикарпаття” у повному складі пройшли чергове ПЛР-тестування на COVID-19. Напередодні матчу 29-го туру Першої ліги з лабораторії надійшли результати молекулярно-генетичного дослідження, один з яких виявився позитивним.
Зараження коронавірусом виявили в одного з футболістів. Його ім’я не повідомляється. Гравець не відчуває особливих симптомів захворювання і з 4-го серпня перебуває на двотижневій самоізоляції у себе вдома. Результати тестів на COVID-19 в усіх інших представників МФК “Прикарпаття” є негативними.
Примітно, що “Прикарпаття” має 27 очок і посідає 12-те місце в Першій лізі України.