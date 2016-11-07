Предельный срок подачи исправленных е-деклараций закончился - НАБУ

"Предельный срок представления уточняющих е-деклараций - для тех, кто подал декларации в последний день (30 октября), закончился. Поэтому НАПК должен начать процесс проверки. НАБУ уже включился в этот процесс - в пределах полномочий, отведенных Бюро законом", - отметили в НАБУ.

Как сообщал УНН, в Национальном антикоррупционном бюро создали рабочие места для 10-15 сотрудников НАПК для проверки электронных деклараций .