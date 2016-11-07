Граничний термін подання виправлених е-декларацій закінчився – НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні завершився граничний термін для того, щоб подати виправлені декларації і відтепер розпочнеться їх перевірка, передає УНН з посиланням на Facebook Національного антикорупційного бюро.
"Граничний термін подання уточнюючих е-декларацій – для тих, хто подав декларації в останній день (30 жовтня), закінчився. Відтак, НАЗК має розпочати процес перевірки. НАБУ вже включився у цей процес — в межах повноважень, відведених Бюро законом", - зазначили в НАБУ.
Як повідомляв УНН, у Національному антикорупційному Бюро створили робочі місця для 10-15 співробітників НАЗК для перевірки електронних декларацій.