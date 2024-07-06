Графики отключений света перенесли на 16 часов - ДТЭК
Киев • УНН
Укрэнерго перенесло графики аварийных отключений на 16:00 в связи с уменьшением потребления электроэнергии в выходной день и увеличением выработки солнечных электростанций.
Укрэнерго перенесло графики отключений электроэнергии на 16:00, сообщили в энергокомпании ДТЭК в субботу, пишет УНН.
Еще на один час больше со светом. По указанию Укрэнерго графики отключений не будут применяться до 16:00
Причины: уменьшение потребления в выходной день и увеличение выработки солнечных электростанций.
Ранее
Укрэнерго сообщало, что графиков не будет до 15 часов.
Графики отключений отменены до 15 часов - Укрэнерго6 июля 2024, 07:18 • 14403 просмотра
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