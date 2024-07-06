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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики отключений света перенесли на 16 часов - ДТЭК

Графики отключений света перенесли на 16 часов - ДТЭК

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 09:23  •  4639 просмотра

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Укрэнерго перенесло графики аварийных отключений на 16:00 в связи с уменьшением потребления электроэнергии в выходной день и увеличением выработки солнечных электростанций.

Укрэнерго перенесло графики отключений электроэнергии на 16:00, сообщили в энергокомпании ДТЭК в субботу, пишет УНН.

Еще на один час больше со светом. По указанию Укрэнерго графики отключений не будут применяться до 16:00

- сообщили в ДТЭК.

Причины: уменьшение потребления в выходной день и увеличение выработки солнечных электростанций.

Ранее

Укрэнерго сообщало, что графиков не будет до 15 часов.

Графики отключений отменены до 15 часов - Укрэнерго6 июля 2024, 07:18 • 14403 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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