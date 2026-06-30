Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за российских атак частично без света 5 областей, из-за непогоды - 8. С 17:00 до 22:00 во всех регионах действуют графики почасовых отключений.
Из-за последствий российских атак и аномальной жары сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений, из-за вражеских атак частично без света 5 областей, из-за непогоды — 8, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, которая привела к существенному росту потребления электроэнергии, сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди
Потребителей призвали, по возможности, пользоваться энергоемкими электроприборами в дневное время — с 10:00 до 15:00, а в вечерний период максимальной нагрузки, с 16:00 до 23:00, экономно потреблять электроэнергию. Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать введения более жестких ограничений.
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По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня, 30 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 1,2% выше, чем в то же время предыдущего дня — в понедельник. Причина изменений — жаркая погода на всей территории Украины, что обусловливает массовое использование кондиционеров.
Вчера, 29 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 7,9% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 26 июня. Причина — значительное повышение температуры воздуха во всех регионах Украины.
Вражеские атаки
Из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.
Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.
"За прошедшие сутки в Запорожье в результате атаки вражеского FPV-дрона на общественный транспорт ранение получила работница газораспределительного предприятия. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Непогода
"Из-за непогоды без электроснабжения остаются почти 600 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях", — указали в Минэнерго.
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
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