Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго

Из-за последствий российских атак и аномальной жары сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений, из-за вражеских атак частично без света 5 областей, из-за непогоды — 8, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, которая привела к существенному росту потребления электроэнергии, сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди — указали в Минэнерго.

Потребителей призвали, по возможности, пользоваться энергоемкими электроприборами в дневное время — с 10:00 до 15:00, а в вечерний период максимальной нагрузки, с 16:00 до 23:00, экономно потреблять электроэнергию. Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать введения более жестких ограничений.

Украина рассматривает увеличение импорта электроэнергии для минимизации дефицита на фоне жары

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня, 30 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 1,2% выше, чем в то же время предыдущего дня — в понедельник. Причина изменений — жаркая погода на всей территории Украины, что обусловливает массовое использование кондиционеров.

Вчера, 29 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 7,9% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 26 июня. Причина — значительное повышение температуры воздуха во всех регионах Украины.

Вражеские атаки

Из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения. — сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

"За прошедшие сутки в Запорожье в результате атаки вражеского FPV-дрона на общественный транспорт ранение получила работница газораспределительного предприятия. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Непогода

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются почти 600 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях", — указали в Минэнерго.

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

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