Графики ослабили: до 16:00 не прогнозируют отключений в 18 областях
Киев • УНН
В большинстве регионов Украины изменены графики отключений электроэнергии из-за снижения потребления. До 16:00 не прогнозируют отключений в 18 областях, но непогода обесточила 44 населенных пункта на юге.
Графики отключений электроэнергии действуют в течение суток, но они изменены в большинстве регионов - до 16 часов не прогнозируют отключений в 18 областях. Это происходит на фоне снижения потребления из-за спада жары. Между тем непогода обесточила 44 населенных пункта в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщили в пятницу в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Потребление
Вчера, 5 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,9% выше, чем в предыдущие сутки - в среду, 4 сентября. В частности - из-за применения меньшего объема мер ограничения.
Сегодня, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 4,8 меньше, чем в четверг, 5 сентября, в это же время. Это объясняется спаданием жары в большинстве регионов.
Объем применения мер ограничения в большинстве регионов сегодня изменен
Как отмечается, в частности:
- с 10:00 до 16:00 - отключения не будут применяться в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ровенской областях;
- с 11:00 до 16:00 - не прогнозируется применение мер ограничения в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.
Аварийная помощь
Для преодоления дефицита в энергосистеме - вчера, на запрос «Укрэнерго», осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистемы Польши. Также, по запросу оператора польской энергосистемы, Украина принимала излишки электроэнергии из этого государства.
Импорт
В течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 14 028 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1160 МВт.
Экспорт
Не происходит и не предполагается.
Обесточивание
Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточен 571 населенный пункт.
Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях.
Из-за последствий непогоды на утро обесточены 44 населенных пункта: 31 - в Одесской области, 13 - в Николаевской области.
По техническим причинам есть обесточенные потребители в Николаевской области.