Графики ослабили: до 16:00 не прогнозируют отключений в 18 областях

Графики отключений электроэнергии действуют в течение суток, но они изменены в большинстве регионов - до 16 часов не прогнозируют отключений в 18 областях. Это происходит на фоне снижения потребления из-за спада жары. Между тем непогода обесточила 44 населенных пункта в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщили в пятницу в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Потребление

Вчера, 5 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,9% выше, чем в предыдущие сутки - в среду, 4 сентября. В частности - из-за применения меньшего объема мер ограничения.

Сегодня, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 4,8 меньше, чем в четверг, 5 сентября, в это же время. Это объясняется спаданием жары в большинстве регионов.

Объем применения мер ограничения в большинстве регионов сегодня изменен - сообщили в Укрэнерго в соцсетях.

Как отмечается, в частности:

с 10:00 до 16:00 - отключения не будут применяться в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ровенской областях;

с 11:00 до 16:00 - не прогнозируется применение мер ограничения в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.

Аварийная помощь

Для преодоления дефицита в энергосистеме - вчера, на запрос «Укрэнерго», осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистемы Польши. Также, по запросу оператора польской энергосистемы, Украина принимала излишки электроэнергии из этого государства.

Импорт

В течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 14 028 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1160 МВт.

Экспорт

Не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточен 571 населенный пункт.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях.

Из-за последствий непогоды на утро обесточены 44 населенных пункта: 31 - в Одесской области, 13 - в Николаевской области.

По техническим причинам есть обесточенные потребители в Николаевской области.