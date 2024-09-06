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Графіки послабили: до 16:00 не прогнозують відключень у 18 областях

Київ • УНН

 • 31681 перегляди

У більшості регіонів України змінено графіки відключень електроенергії на тлі зниження споживання. До 16:00 не прогнозують відключень у 18 областях, але негода знеструмила 44 населені пункти на півдні.

Графіки відключень електроенергії діють впродовж доби, але їх змінено у більшості регіонів - до 16 години не прогнозують відключень у 18 областях. Це відбувається на тлі зниження споживання через спад спеки. Тим часом негода знеструмила 44 населені пункти на Одещині та Миколаївщині. Про це повідомили у п'ятницю у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

Вчора, 5 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,9% вищим, ніж попередньої доби  – у середу, 4 вересня. Зокрема – через застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання був на 4,8 меншим, ніж у четвер, 5 вересня, у цей же час. Це пояснюється спаданням спеки у більшості регіонів.

Обсяг застосування заходів обмеження у більшості регіонів сьогодні змінений

- повідомили в Укренерго у соцмережах.

Як зазначається, зокрема:

  • з 10:00 до 16:00  - відключення не будуть застосовуватись у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській областях;
  • з 11:00 до 16:00 – не прогнозується застосування заходів обмеження у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

Аварійна допомога

Для подолання дефіциту в енергосистемі – вчора, на запит "Укренерго", здійснювалось аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Польщі. Також, на запит оператора польської енергосистеми, Україна приймала надлишки електроенергії з цієї держави.

Імпорт

Протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 14 028 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1160 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлений 571 населений пункт.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській, Чернігівській областях.

Через наслідки негоди на ранок знеструмлені 44 населені пункти: 31 – на Одещині, 13 – на Миколаївщині.

З технічних причин є знеструмлені споживачі у Миколаївській області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка

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