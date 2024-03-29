Град, гром и ливень: Киев накрыла непогода

Столицу накрыла непогода - ливень с громом и градом, передает УНН.

Как сообщили в КГГА, в ближайший час с удержанием до конца суток 29 марта гроза (І уровень опасности, желтый).

"Не пугайтесь грома! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!" - добавили в КГГА.

Кроме грозы с молнией и громом - Киев засыпает градом. Пользователи делятся видео в соцсетях. Корреспондентам УНН также удалось заснять непогоду.