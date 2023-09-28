Грабил украинцев под видом «обысков» во время оккупации: коллаборационист получил 13 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. 13 лет за решеткой проведет коллаборант из «Куп’янского мвс рф», который грабил украинцев под видом «обысков». Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Реальный срок заключения получил еще один коллаборационист, который сотрудничал с агрессором на период оккупации Харьковщины. Злоумышленник был задержан сразу после освобождения Купьянского района.
Установлено, что в августе 2022 года он добровольно вступил в оккупационный «пункт полиции № 2», который действовал на территории временно захваченной громады.
Находясь там на «должности следователя», он занимался фабрикованием «уголовных дел» против местных жителей для последующего заключения потерпевших в российские застенки.
Также коллаборационист вместе с вооруженными оккупантами и их приспешниками врывались в дома украинцев и грабили их под видом «обысков».
Во время таких «рейдов» рашисты выносили из домов деньги, бытовую технику и другое частное имущество.
В случае сопротивления – российские каратели применяли оружие или похищали владельцев жилища с их семьями.
При освобождении райцентра коллаборант пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако, скрывался он недолго – уже через день после деоккупации общины сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
По данным следствия, вражеским пособником оказался местный житель, бывший чиновник органов внутренних дел, который в 2017 году уволился со службы по состоянию здоровья.
После начала полномасштабного вторжения рф он поддержал российских оккупантов и, «дождавшись» их в Купьянске, присоединился к захватническим рядам.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 13 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет.
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