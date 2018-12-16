Грабители на грузовиках ограбили водителя на Одесской трассе

Одесские патрульные получили вызов: на автодороге Киев-Одесса двое неизвестных остановили авто и, угрожая пистолетом заявителю, завладели 4 тысячами долларов. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия на двух грузовиках.

Патрульным полицейским удалось обнаружить оба грузовика: за рулем находились лица, которых опознал пострадавший.

По данному факту начато уголовное производство.

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