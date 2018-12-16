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Грабители на грузовиках ограбили водителя на Одесской трассе

Киев • УНН

 • 10966 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На автодороге Киев-Одесса на территории Одесской области двое злоумышленников на грузовиках совершили ограбление водителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию патрульной полиции.

Грабители на грузовиках ограбили водителя на Одесской трассе

Одесские патрульные получили вызов: на автодороге Киев-Одесса двое неизвестных остановили авто и, угрожая пистолетом заявителю, завладели 4 тысячами долларов. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия на двух грузовиках.

Патрульным полицейским удалось обнаружить оба грузовика: за рулем находились лица, которых опознал пострадавший.

По данному факту начато уголовное производство.

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