Грабіжники на вантажівках пограбували водія на Одеській трасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На автодорозі Київ-Одеса на території Одеської області двоє зловмисників на вантажівках вчинили пограбування водія. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Патрульної поліції.
Одеські патрульні отримали виклик: на автодорозі Київ-Одеса двоє невідомих зупинили авто та, погрожуючи пістолетом заявнику, заволоділи 4 тисячами доларів. Після цього зловмисники зникли з місця події на двох вантажівках.
Патрульним поліцейським вдалося виявити обидві вантажівки: за кермом перебували особи, яких впізнав потерпілий.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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