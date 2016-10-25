ГПУ завершает расследование дела по подозрению В.Януковича и В.Новинского относительно давления на УПЦ

"Мы действительно на финишной прямой к делу, в котором Янукович подозревается в незаконном давлении на Украинскую православную церковь с целью отстранения от должности покойного митрополита Владимира. По этому делу подозревается также и народный депутат Вадим Новинский. И очевидно это требует от меня... представления в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с господина Новинского", - сказал он.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что планирует "большое дело" в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в конце года передать на ознакомление суду.

Как сообщал УНН, экс-президент Украины В.Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.