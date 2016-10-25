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ГПУ завершує розслідування справи за підозрою В.Януковича та В.Новинського щодо тиску на УПЦ

ГПУ завершує розслідування справи за підозрою В.Януковича та В.Новинського щодо тиску на УПЦ

Київ • УНН

 • 8342 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України завершує кримінальне провадження за підозрою Віктора Януковича та Вадима Новинського щодо тиску на Українську православну церкву з метою відсторонення митрополита Володимира від посади. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Ми дійсно на фінішній прямій до справи, в якій Янукович підозрюється у незаконному тиску на Українську православну церкву з метою відсторонення від посади покійного митрополита Володимира. У цій справі підозрюється також і народний депутат Новинський. І очевидно це вимагає від мене...подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з пана Новинського”, — сказав він.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що планує “велику справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича в кінці року передати на ознайомлення суду.

Як повідомляв УНН, екс-президент України В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

Українські Національні Новини

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