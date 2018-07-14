ГПУ завершила следствие по делу экс-судьи ВХСУ Емельянова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова, подозреваемого во вмешательстве в деятельность судебных органов, автоматизированную систему документооборота, вынесении неправосудных решений в течение 2010-2014 годов. Об этом говорится в сообщении Департамента спецрасследований ГПУ в Facebook, передает УНН.
"По отдельным эпизодам преступной деятельности, в которых подозревается бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Украины, собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта. 10.07.2018 стороне защиты в порядке ст. 290 УПК Украины сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к его материалам", - сообщили в ведомстве.
В Департаменте спецрасследований сообщили, что указанному лицу сообщено о подозрении во вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, а также постановлении заведомо неправосудного судебного решения из корыстных побуждений и других личных интересов, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.
Одновременно в этом производстве также завершено досудебное расследование в отношении четырех бывших сотрудников аппарата хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым инкриминируется соучастие с указанным руководителем в совершении вмешательства в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.
В Департаменте спецрасследований добавили, что после того, как подозреваемые и их защитники ознакомятся с материалами дела, обвинительные акты в отношении этих лиц будут направлены в суд.
Напомним, 18 октября 2016 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что объявлено о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 УК Украины.
27 октября того же года судье ВХСУ Артуру Емельянову избрана мера пресечения в виде залога в 1,5 млн грн.