ГПУ завершила слідство у справі екс-судді ВГСУ Ємельянова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування щодо колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, підозрюваного у втручанні в діяльність судових органів, автоматизовану систему документообігу, винесенні неправосудних рішень протягом 2010-2014 років. Про це йдеться у повідомленні Департаменту спецрозслідувань ГПУ у Facebook, передає УНН.
"За окремими епізодами злочинної діяльності, у яких підозрюється колишній заступник голови Вищого господарського суду України, зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта. 10.07.2018 стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до його матеріалів", - повідомили у відомстві.
У Департаменті спецрозслідувань поінформували, що вказаній особі повідомлено про підозру у втручанні в діяльність судових органів та незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, а також постановленні завідомо неправосудного судового рішення з корисливих мотивів та інших особистих інтересів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 КК України.
Одночасно у цьому провадженні також завершено досудове розслідування стосовно чотирьох колишніх працівників апарату господарського суду міста Києва та Київського апеляційного господарського суду, яким інкримінується співучасть із зазначеним керівником у вчиненні втручання в діяльність судових органів та незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду.
У Департаменті спецрозслідувань додали, що після того, як підозрювані та їхні захисники ознайомляться з матеріалами справи, обвинувальні акти щодо цих осіб будуть направлені до суду.
Нагадаємо, 18 жовтня 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що оголошено про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову, яким інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 КК України.
27 жовтня того ж року судді ВГСУ Артуру Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави у 1,5 млн грн.