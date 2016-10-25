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15 марта, 19:03 • 116017 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169251 просмотра

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15 марта, 13:22 • 139572 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131907 просмотра

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15 марта, 12:52 • 113639 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105936 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101787 просмотра

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ГПУ задержала лидера Правого сектора Закарпатья

ГПУ задержала лидера Правого сектора Закарпатья

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня, 24 октября, в Киеве после допроса в ГПУ был задержан лидер Правого сектора Закарпатья Александра Сачко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Владислав Добош, передает УНН.

Речь идет о сегодняшнем допросе А. Сачко в качестве подозреваемого по делу о стрельбе в г.. Мукачево 11 июля 2015 .
Как отметил, в еще одной заметке, В. Добош, завтра, 25 октября Печерский суд г. Киева должен определить А.Сачку меру пресечения.

Сам А.Сачко 22 октября в сообщении на своей странице в сети Facebook сообщил, что получил "два письма от Генпрокуратуры", где указано, что с 1 июня он объявлен в розыск, поскольку он скрывается и не является на допросы. В этой же заметке от 22 октября А. Сачко сообщает, что утром понедельника, 24 октября, сам собирается приехать в Киев к следователю Генеральной прокуратуры.
Как ранее сообщал, суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей обвиняемых бойцов Правого сектора по делу о стрельбе в Мукачево 11 июля 2015 на 60 суток.

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