ГПУ задержала лидера Правого сектора Закарпатья

Речь идет о сегодняшнем допросе А. Сачко в качестве подозреваемого по делу о стрельбе в г.. Мукачево 11 июля 2015 .

Как отметил, в еще одной заметке, В. Добош, завтра, 25 октября Печерский суд г. Киева должен определить А.Сачку меру пресечения.

Сам А.Сачко 22 октября в сообщении на своей странице в сети Facebook сообщил, что получил "два письма от Генпрокуратуры", где указано, что с 1 июня он объявлен в розыск, поскольку он скрывается и не является на допросы. В этой же заметке от 22 октября А. Сачко сообщает, что утром понедельника, 24 октября, сам собирается приехать в Киев к следователю Генеральной прокуратуры.

Как ранее сообщал, суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей обвиняемых бойцов Правого сектора по делу о стрельбе в Мукачево 11 июля 2015 на 60 суток.