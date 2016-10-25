ГПУ затримала лідера Правого Сектора Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні, 24 жовтня, у Києві після допиту у ГПУ було затримано лідера Правого Сектора Закарпаття Олександра Сачка. Про це на власній сторінці у Facebook повідомив його адвокат Владислав Добош, передає УНН.
Йдеться про сьогоднішній допит О. Сачка в якості підозрюваного у справі щодо стрілянини у м. Мукачево 11 липня 2015 року.
Як зазначив, у ще одному дописі, В. Добош, завтра, 25 жовтня Печерський суд м. Київ має визначити О.Сачку міру запобіжного заходу.
Сам О.Сачко 22 жовтня у повідомленні на своїй сторінці у мережі Facebook поінформував, що отримав “два листи від Генпрокуратури”, де зазначено, що з 1 червня його оголошено у розшук, оскільки він переховується і не з′являється на допити. У цьому ж дописі від 22 жовтня О. Сачко повідомляє, що зранку понеділка, 24 жовтня, сам збирається приїхати у Київ до слідчого Генеральної прокуратури.
Як раніше повідомляв УНН, суд відхилив клопотання прокуратури про подовження строку тримання під вартою обвинувачених бійців Правого Сектору у справі про стрілянину у Мукачевому 11 липня 2015 року на 60 діб.