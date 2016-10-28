ГПУ вызвала на допрос З.Шкиряка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка вызвали на допрос в Генпрокуратуру по делу о событиях на Евромайдане. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"2 ноября в 10:00 официально вызвали на допрос (в качестве свидетеля) в ГСУ ГПУ, чтобы дать показания по делу об избиении студентов 30 ноября 2013 г. и событиях на Майдане Достоинства 2013-2014 годов", - сообщил З.Шкиряк.
Он также отметил, что надеется в пределах своих возможностей помочь следствию.
"Доволен тем, что получил эту повестку в ГПУ и надеюсь, что, в пределах своих возможностей, смогу максимально помочь следствию в установлении истины", - написал он.
З.Шкиряк пообещал рассказать о допросе после его окончания.