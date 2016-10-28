ГПУ викликала на допит З.Шкіряка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка викликали на допит до Генпрокуратури у справі про події Євромайдану. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“2 листопада о 10:00 офіційно викликали на допит (у якості свідка) до ГСУ ГПУ, щоб надати свідчення у справі про побиття студентів 30 листопада 2013 року та подій на Майдані Гідності 2013-2014 року”, — повідомив З.Шкіряк.
Він також зазначив, що сподівається у межах своїх можливостей допомогти слідству.
“Задоволений тим, що отримав цю повістку в ГПУ і сподіваюся, що, в межах своїх можливостей, зможу максимально допомогти слідству у встановленні істини”, — написав він.
З.Шкіряк пообіцяв розповісти про допит після його закінчення.