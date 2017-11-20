ГПУ на этой неделе сообщит о подозрении одному из руководителей госвласти

"На этой неделе, я думаю, что мы будем предъявлять подозрение одном из действующих руководителей органов государственной власти. Мы не имеем на это право. Или это остановит дело? Нет. Мы допросим его и передадим полный текст подозрения в Национальное антикоррупционное бюро", - сказал он.

Как сообщал УНН, в ГПУ обвинили МВД в отсутствии помощи в расследовании преступлений против Майдана.