ГПУ цього тижня повідомить про підозру одному з керівників держвлади
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України протягом цього тижня планує повідомити про підозру одному з чинних керівників органів державної влади, а потім передасть текст підозри до НАБУ. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко після зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, передає УНН.
“Цього тижня, я думаю, що ми будемо пред’являти підозру одному з діючих керівників органів державної влади. Ми не маємо на це право. Чи це зупинить справу? Ні. Ми допитаємо його і передамо повний текст підозри до Національного антикорупційного бюро”, - сказав він.
Як повідомляв УНН, у ГПУ звинуватили МВС у відсутності допомоги в розслідуванні злочинів проти Майдану.