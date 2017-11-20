ГПУ цього тижня повідомить про підозру одному з керівників держвлади

“Цього тижня, я думаю, що ми будемо пред’являти підозру одному з діючих керівників органів державної влади. Ми не маємо на це право. Чи це зупинить справу? Ні. Ми допитаємо його і передамо повний текст підозри до Національного антикорупційного бюро”, - сказав він.

Як повідомляв УНН, у ГПУ звинуватили МВС у відсутності допомоги в розслідуванні злочинів проти Майдану.