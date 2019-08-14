ГПУ: "церковное дело" Новинского не закрывали

"По СМИ поползла очередная "измена": Луценко закрыл дело по Новинскому. Подчеркиваю: производство не закрыто, расследование продолжается", - указала Сарган.

По ее данным, постановлением суда от 25 июня было удовлетворено ходатайство адвоката фигуранта дела Вадима Новинского и установлен срок 1 месяц для завершения проведения досудебного расследования и принятия одного из процессуальных решений, предусмотренных ст. 283 УПК Украины следователю и прокурору ГПУ в указанном уголовном производстве.

Это в комментарии УНН подтвердил и адвокат Новинского Олег Татаров, добавив, что ГПУ закрыла уголовное производство в отношении Вадима Новинского. "26 июля 2019 года, во исполнение вышеуказанного постановления Печерского районного суда города Киева, следователем Генеральной прокуратуры Украины было принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Новинского В.В., о чем вынесено соответствующее постановление", - сообщил Татаров.

Однако, Сарган сообщила, что "указанное постановление суда ГПУ и пострадавшими обжаловано в апелляционном порядке, однако постановлением Киевского апелляционного суда от 9 июля 2019 года в открытии апелляционного производства отказано". "Постановление суда апелляционной инстанции ГПУ обжаловано в Верховный Суд, которым решение еще не принято", - добавила Сарган.

В то же время, по ее словам, постановлением суда от 18 июля частично удовлетворено заявление прокурора о разъяснении решения суда от 25 июня и разъяснено, что совершение действий по завершению проведения досудебного расследования и принятия одного из процессуальных решений, предусмотренных ст. 283 УПК Украины: "... касаются только субъекта обращения по жалобе Новинского Вадима Владиславовича".

"Только на выполнение указанных судебных решений и на их основании следователем ГПУ 26 июля 2019 года принято решение о закрытии (в части) уголовного производства в отношении субъекта обращения по жалобе Новинского В.В. Постановлением прокурора от 12 августа 2019 года указанное решение следователя отменено как незаконное, в частности, ввиду того, что действующее уголовное процессуальное законодательство не предусматривает возможности принятия следователем и/или прокурором процессуального решения о закрытии уголовного производства в отношении свидетеля. Таким образом, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - подытожила Сарган.

Как сообщал УНН, Верховная Рада 8 декабря 2016 года дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности.

ГПУ подозревает Новинского в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.