ГПУ: "церковну справу" Новинського не закривали
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного позбавлення волі шляхом перевищення службових повноважень та тримання як заручника особистого помічника предстоятеля УПЦ Олександра Драбинка, триває, провадження не закрите. Про це повідомила прессекретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
"По ЗМІ поповзла чергова "зрада": Луценко закрив справу по Новинському. Наголошую: провадження не закрите, розслідування триває", - вказала Сарган.
За її даними, ухвалою суду від 25 червня було задоволено клопотання адвоката фігуранта справи Вадима Новинського та встановлено строк 1 місяць для завершення проведення досудового розслідування і прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України слідчому та прокурору ГПУ у вказаному кримінальному провадженні.
Це у коментарі УНН підтвердив і адвокат Новинського Олег Татаров, додавши, що ГПУ закрила кримінальне провадження щодо Вадима Новинського. "26 липня 2019 року, на виконання вищевказаної ухвали Печерського районного суду міста Києва, слідчим Генеральної прокуратури України було прийнято рішення про закриття кримінального провадження стосовно Новинського В.В., про що винесена відповідна постанова", - повідомив Татаров.
Однак, Сарган повідомила, що "вказану ухвалу суду ГПУ та потерпілим оскаржено в апеляційному порядку, проте ухвалою Київського апеляційного суду від 9 липня 2019 року у відкритті апеляційного провадження відмовлено". "Ухвалу суду апеляційної інстанції ГПУ оскаржено до Верховного Суду, яким рішення ще не прийнято", - додала Сарган.
Водночас, з її слів, ухвалою суду від 18 липня частково задоволено заяву прокурора про роз'яснення ухвали суду від 25 червня та роз'яснено, що вчинення дій щодо завершення проведення досудового розслідування та прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України: "… стосуються лише суб'єкта звернення за скаргою Новинського Вадима Владиславовича".
"Виключно на виконання вказаних судових рішень та на їх підставі слідчим ГПУ 26 липня 2019 року прийнято рішення про закриття (в частині) кримінального провадження стосовно субʼєкта звернення за скаргою Новинського В.В. Постановою прокурора від 12 серпня 2019 року вказане рішення слідчого скасоване як незаконне, зокрема, з огляду на те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не передбачає можливості прийняття слідчим та/або прокурором процесуального рішення про закриття кримінального провадження стосовно свідка. Таким чином, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується", - підсумувала Сарган.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 8 грудня 2016 року дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.
ГПУ підозрює Новинського у причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.