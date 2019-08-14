ГПУ: "церковну справу" Новинського не закривали

ukru
04:30 • 29548 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 110324 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 148960 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 138297 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 206194 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154900 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 183333 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 171119 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130613 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173544 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 30858 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 58538 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 42387 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 53227 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 34948 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 136530 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 206194 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 183333 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 171119 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 139530 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 110324 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101833 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 72255 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125345 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 116026 перегляди
Актуальне
ГПУ: "церковну справу" Новинського не закривали

ГПУ: "церковну справу" Новинського не закривали

Київ • УНН

 • 13038 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного позбавлення волі шляхом перевищення службових повноважень та тримання як заручника особистого помічника предстоятеля УПЦ Олександра Драбинка, триває, провадження не закрите. Про це повідомила прессекретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.

"По ЗМІ поповзла чергова "зрада": Луценко закрив справу по Новинському. Наголошую: провадження не закрите, розслідування триває", - вказала Сарган.

За її даними, ухвалою суду від 25 червня було задоволено клопотання адвоката фігуранта справи Вадима Новинського та встановлено строк 1 місяць для завершення проведення досудового розслідування і прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України слідчому та прокурору ГПУ у вказаному кримінальному провадженні.

Це у коментарі УНН підтвердив і адвокат Новинського Олег Татаров, додавши, що ГПУ закрила кримінальне провадження щодо Вадима Новинського. "26 липня 2019 року, на виконання вищевказаної ухвали Печерського районного суду міста Києва, слідчим Генеральної прокуратури України було прийнято рішення про закриття кримінального провадження стосовно Новинського В.В., про що винесена відповідна постанова", - повідомив Татаров.

Однак, Сарган повідомила, що "вказану ухвалу суду ГПУ та потерпілим оскаржено в апеляційному порядку, проте ухвалою Київського апеляційного суду від 9 липня 2019 року у відкритті апеляційного провадження відмовлено". "Ухвалу суду апеляційної інстанції ГПУ оскаржено до Верховного Суду, яким рішення ще не прийнято", - додала Сарган.

Водночас, з її слів, ухвалою суду від 18 липня частково задоволено заяву прокурора про роз'яснення ухвали суду від 25 червня та роз'яснено, що вчинення дій щодо завершення проведення досудового розслідування та прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України: "… стосуються лише суб'єкта звернення за скаргою Новинського Вадима Владиславовича".

"Виключно на виконання вказаних судових рішень та на їх підставі слідчим ГПУ 26 липня 2019 року прийнято рішення про закриття (в частині) кримінального провадження стосовно субʼєкта звернення за скаргою Новинського В.В. Постановою прокурора від 12 серпня 2019 року вказане рішення слідчого скасоване як незаконне, зокрема, з огляду на те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не передбачає можливості прийняття слідчим та/або прокурором процесуального рішення про закриття кримінального провадження стосовно свідка. Таким чином, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується", - підсумувала Сарган.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада 8 грудня 2016 року дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.

ГПУ підозрює Новинського у причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56