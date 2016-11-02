ГПУ контролирует вопрос экстрадиции Каськива - Е.Енин

"Он находится под домашним арестом. Ему запрещено выезжать за пределы столицы Панамы. Дважды в неделю он ходит отмечаться в полицейский участок. Внесенная сумма залога довольно большая. Ему есть что терять. По нашим данным на территории Панамы есть ряд объектов недвижимости, принадлежащих Каськиву, которые сейчас нами устанавливаются и принимаются меры, чтобы предупредить их последующую перепродажу", - заявил Е.Енин.

Напомним, 19 августа 2016 по ходатайству Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Печерский районный суд Киева принял решение о взятии Каськива под стражу. Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об избрании Каськиву меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГПУ сообщали, что с 1 августа 2016 Каськив находится в международном розыске.

Как сообщал УНН, 10 сентября панамский суд избрал для экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).