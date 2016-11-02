ГПУ тримає під контролем питання екстрадиції В.Каськіва - Є.Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генпрокуратура тримає під контролем питання екстрадиції екс-голови Національного агентства з питань інвестицій Владислава Каськіва. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін, передає УНН.
“Він знаходиться під домашнім арештом. Йому заборонено виїжджати за межі столиці Панами. Двічі на тиждень він ходить відмічатися у поліцейський відділок. Внесена сума застави є доволі великою. Йому є що втрачати. За нашими даними на території Панами є низка об’єктів нерухомості, які належать Каськів, які наразі нами встановлюється і вживаються заходи, щоб попередити їх подальший перепродаж”, — заявив Є.Єнін.
Нагадаємо, 19 серпня 2016 року за клопотанням Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про взяття В.Каськіва під варту. Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення про обрання В.Каськіву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У ГПУ повідомляли, що з 1 серпня 2016 року В.Каськів перебуває у міжнародному розшуку.
Як повідомляв УНН, 10 вересня панамський суд обрав для екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі.
В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).