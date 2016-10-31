ГПУ и СБУ пришли с обысками в Госрезерв

Сейчас, на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве, с целью отыскания оригиналов тендерной документации, проводятся следственные действия - обыски в помещении Государственного агентства резерва Украины и офисных помещениях одного из поставщиков топлива.

Досудебным расследованием установлено, что служебные лица Государственного агентства резерва Украины по предварительному сговору со служебными лицами одного из крупнейших поставщиков топлива в Украине при формировании запасов нефтепродуктов государства, провели заблаговременно согласованные незаконные открытые конкурсные торги по закупке за бюджетные средства дизельного топлива в количестве 17 тысяч тонн на общую сумму 257 млн грн, что не соответствует требованиям Государственных стандартов Украины, а именно срокам его хранения, чем государству причинен ущерб в особо крупных размерах.

По факту дела правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК.

Досудебное расследование продолжается.