ГПУ та СБУ прийшли з обшуками до Держрезерву
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Співробітники Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України проводять обшуки у приміщенні Державного агентства резерву України у рамках кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб Держагентства, що призвели до збитків державі в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.
Наразі, на підставі дозволу слідчого судді, у кримінальному провадженні, з метою відшукування оригіналів тендерної документації, проводяться слідчі дії — обшуки приміщення Державного агентства резерву України та офісних приміщеннях одного з постачальників пального.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного агентства резерву України за попередньою змовою зі службовими особами одного з найбільших постачальників пального в Україні при формуванні запасів нафтопродуктів держави, проведено завчасно узгоджені незаконні відкриті конкурсні торги щодо закупівлі за бюджетні кошти дизельного пального в кількості 17 тисяч тонн на загальну суму 257 млн грн, що не відповідає вимогам Державним стандартам України, а саме термінам його зберігання, чим державі заподіяно збитків в особливо великих розмірах.
За фактом справи правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) ККУ.
Досудове розслідування триває.