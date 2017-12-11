ГПУ: спецслужбы РФ готовят ликвидацию Саакашвили для дестабилизации ситуации в Украине (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По информации СБУ, спецслужбы Российской Федерации готовят ликвидацию экс-губернатора Одесской области Саакашвили для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом сегодня в Печерском районном суде Киева заявил прокурор Генеральной прокуратуры Александр Говорущак, обосновывая необходимость выбрать для Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
"От Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области поступило сообщение, что, по имеющейся информации, спецслужбы Российской Федерации принимают меры для выхода на Саакашвили и Дангадзе (другой подозреваемый вместе с Саакашвили в сотрудничестве с преступной группировкой экс-президента Виктора Януковича - бизнесмена Сергея Курченко - ред.). Одной из попыток дестабилизации ситуации в Украине российскими спецслужбами может быть применена ликвидация Саакашвили и Дангадзе", - отметил прокурор.
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По его словам, именно поэтому избрании Саакашвили пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с охраной позволит избежать подобного развития событий. Кроме того, как отметил прокурор, такая мера пресечения сделает невозможным Саакашвили продолжать незаконную деятельность, влиять или уклоняться от следствия. В то же время он не будет лишен общения со своими близкими, друзьями или поклонниками.
"Учитывая изложенное, и для сохранения жизни и здоровья применить к подозреваемому Саакашвили Михеилу Николозовичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - отметил прокурор.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.