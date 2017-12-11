ГПУ: спецслужби РФ готують ліквідацію Саакашвілі для дестабілізації ситуації в Україні (доповнено)

КИЇВ. 11 грудня. УНН. За інформацією СБУ, спецслужби Російської Федерації готують ліквідацію екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі для дестабілізації ситуації в Україні. Про це сьогодні в Печерському районному суді Києва заявив прокурор Генеральної прокуратури Олександр Говорущак, обґрунтовуючи необхідність обрати для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.