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ГПУ: спецслужби РФ готують ліквідацію Саакашвілі для дестабілізації ситуації в Україні (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. За інформацією СБУ, спецслужби Російської Федерації готують ліквідацію екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі для дестабілізації ситуації в Україні. Про це сьогодні в Печерському районному суді Києва заявив прокурор Генеральної прокуратури Олександр Говорущак, обґрунтовуючи необхідність обрати для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

“Від Головного Управління СБУ у м.Києві та Київській області надійшло повідомлення, що, за наявною інформацією, спецслужби Російської Федерації вживають заходів для виходу на Саакашвілі та Дангадзе (інший підозрюваний разом із Саакашвілі у співпраці із злочинним угруповання екс-президента Віктора Януковича — бізнесмена Сергія Курченка — ред.). Однією із спроб дестабілізації ситуації в Україні російськими спецслужбами може бути застосована ліквідація Саакашвілі та Дангадзе”, — зазначив прокурор.

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За його словами, саме тому обрання для Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з охороною дозволить уникнути подібного розвитку подій. Крім того, як зазначив прокурор, такий запобіжний захід унеможливить Саакашвілі продовжувати незаконну діяльність, впливати або ухилятися від слідства. У той же час він не буде позбавлений спілкування із своїми близькими, друзями чи прихильниками.

“Враховуючи викладене, та для збереження життя і здоров’я застосувати до підозрюваного Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — наголосив прокурор.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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