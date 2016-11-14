ГПУ: шесть граждан РФ осуждены за ведение войны против Украины

По данным Генпрокуратуры, в Украине шестнадцать человек осуждены за преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка по расследованию ведения представителями власти РФ агрессивной войны. Среди осужденных шесть человек являются гражданами РФ, из которых три человека являются военнослужащими.

Напомним, еще один факт российской агрессии СБУ зафиксировала в Донецкой области.