ГПУ: шістьох громадян РФ засуджено за ведення війни проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом десяти місяців 2016 року в Україні засуджено шістьох громадян Російської Федерації за ведення війни проти України. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
За даними Генпрокуратури, в Україні шістнадцять осіб засуджено за злочини проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку щодо розслідування ведення представниками влади РФ агресивної війни. Серед засуджених шестеро осіб є громадянами РФ, з яких троє осіб є військовослужбовцями.
Нагадаємо, ще один факт російської агресії СБУ зафіксувала на Донеччині.