ГПУ: шістьох громадян РФ засуджено за ведення війни проти України

За даними Генпрокуратури, в Україні шістнадцять осіб засуджено за злочини проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку щодо розслідування ведення представниками влади РФ агресивної війни. Серед засуджених шестеро осіб є громадянами РФ, з яких троє осіб є військовослужбовцями.

Нагадаємо, ще один факт російської агресії СБУ зафіксувала на Донеччині.