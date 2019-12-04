ГПУ разрабатывает стратегию документирования международных преступлений в условиях вооруженного конфликта

"Будет разработан стратегический документ о расследовании тяжких международных преступлений, чтобы иметь единый алгоритм действий для всех органов досудебного расследования и прокуроров. Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет методы сбора доказательств и документирование военных преступлений. Когда воочию видишь последствия вооруженного конфликта, когда общаешься с людьми не в Киеве, а непосредственно на месте событий, это дает больше понимания с чем и кем мы имеем дело", - рассказал Мамедов.

Также Гюндуз Мамедов провел рабочую встречу с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным. В частности, обсудили вопросы выработки законодательства относительно переходного правосудия, то есть в постконфликтный период; формирование реестра пострадавших и объектов недвижимости в ходе боевых действий; проблематику с навязыванием получения работниками бюджетной сферы на оккупированных территориях паспортов РФ.

Напомним, ГПУ будет сотрудничать с жителями ОРДЛО при документировании военных преступлений.