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ГПУ разрабатывает стратегию документирования международных преступлений в условиях вооруженного конфликта

ГПУ разрабатывает стратегию документирования международных преступлений в условиях вооруженного конфликта

Киев  •  УНН

 • 8639 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины разрабатывает стратегию по документированию и расследованию тяжких международных преступлений в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Будет разработан стратегический документ о расследовании тяжких международных преступлений, чтобы иметь единый алгоритм действий для всех органов досудебного расследования и прокуроров. Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет методы сбора доказательств и документирование военных преступлений. Когда воочию видишь последствия вооруженного конфликта, когда общаешься с людьми не в Киеве, а непосредственно на месте событий, это дает больше понимания с чем и кем мы имеем дело", - рассказал Мамедов.

Также Гюндуз Мамедов провел рабочую встречу с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным. В частности, обсудили вопросы выработки законодательства относительно переходного правосудия, то есть в постконфликтный период; формирование реестра пострадавших и объектов недвижимости в ходе боевых действий; проблематику с навязыванием получения работниками бюджетной сферы на оккупированных территориях паспортов РФ.

Напомним, ГПУ будет сотрудничать с жителями ОРДЛО при документировании военных преступлений.

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