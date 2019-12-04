ГПУ розробляє стратегію документування міжнародних злочинів в умовах збройного конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Генеральная прокуратура України розробляє стратегію щодо документування і розслідування найтяжчих міжнародних злочинів в умовах збройного конфлікту. Про це повідомив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Буде розроблений стратегічний документ про розслідування найтяжчих міжнародних злочинів, щоб мати єдиний алгоритм дій для всіх органів досудового розслідування та прокурорів. Стратегія полегшить кваліфікацію правопорушень, допоможе отримати більш якісну аналітику, опише методи збору доказів і документування воєнних злочинів. Коли на власні очі бачиш наслідки збройного конфлікту, коли спілкуєшся з людьми не в Києві, а безпосередньо на місці подій, це дає більше розуміння з чим і ким ми маємо справу", - розповів Мамедов.
Також Гюндуз Мамедов провів робочу зустріч з головою Станично-Луганської райдержадміністрації Юрієм Золкіним. Зокрема, обговорили питання напрацювання законодавства щодо перехідного правосуддя, тобто у постконфліктний період; формування реєстру постраждалих осіб та об’єктів нерухомості в ході бойових дій; проблематику з нав‘язуванням отримання працівниками бюджетної сфери на окупованих територіях паспортів РФ.
Нагадаємо, ГПУ співпрацюватиме з жителями ОРДЛО під час документування воєнних злочинів.