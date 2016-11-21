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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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ГПУ: прокуратура расследует дело в отношении главарей НВФ "Русич"

Киев • УНН

 • 7059 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении главарей незаконного вооруженного формирования "Диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" группы быстрого реагирования "Бэтмен" террористической организации "ЛНР" граждан Российской Федерации А.Мильчакова и Я.Петровского. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

ГПУ: прокуратура расследует дело в отношении главарей НВФ "Русич"

Установлено, что указанное незаконное вооруженное формирование было сформировано в июне 2014 года преимущественно из граждан Российской Федерации с садистскими наклонностями, исповедующими откровенную неонацистскую, фашистскую идеологию, основной целью которых было уничтожение украинцев на территории Луганской и Донецкой областей.

Следствием установлена причастность указанных террористов к вооруженным нападениям на подразделения сил антитеррористической операции, в частности, 5 сентября 2014 г. возле с. Счастье Луганской области, в результате чего погибли бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

А.Мильчакову и Я.Петровскому сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК. В связи с сокрытием подозреваемых на территории Российской Федерации, они объявлены в розыск, следственный судья предоставил разрешение на задержание с целью участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В уголовном производстве проводятся следственные действия, направленные на установление других преступлений, совершенных указанными лицами, идентификацию и привлечение к уголовной ответственности всех участников указанного незаконного вооруженного формирования.

Украинские Национальные Новости

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