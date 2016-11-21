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ГПУ: прокуратура розслідує справу щодо ватажків НЗФ “Русич”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ватажків незаконного збройного формування “Диверсійно-штурмова розвідувальна група “Русич” групи швидкого реагування “Бетмен” терористичної організації “ЛНР” громадян Російської Федерації О. Мільчакова та Я. Петровського. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

ГПУ: прокуратура розслідує справу щодо ватажків НЗФ “Русич”

Установлено, що вказане незаконне збройне формування було сформовано у червні 2014 року переважно з громадян Російської Федерації з садистськими нахилами, що сповідують відверту неонацистську, фашистську ідеологію, основною метою яких було знищення українців на території Луганської і Донецької областей.

Слідством установлено причетність зазначених терористів до збройних нападів на підрозділи сил антитерористичної операції, зокрема, 5 вересня 2014 року поблизу с. Щастя Луганської області, внаслідок чого загинули бійці 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар” та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

Наразі О.Мільчакову та Я.Петровському повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) ККУ. У зв’язку з переховуванням підозрюваних на території Російської Федерації, їх оголошено у розшук, слідчим суддею надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших злочинів, вчинених указаними особами, ідентифікації та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників зазначеного незаконного збройного формування.

 

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