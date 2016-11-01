ГПУ проанализирует декларации нардепов, которые задекларировали свыше 100 тыс. долл. - Ю.Луценко

"Мы будем анализировать декларации половины народных депутатов Украины, которые задекларировали более чем 100 тыс. долл. наличных. Этот анализ будет состоять из нашего обращения в ГФС с требованием предоставить информацию об уплаченных налогах, которые могут свидетельствовать о легальности этих средств или неуплаченные налоги, которые будут свидетельствовать о нелегальности такой наличности", - сказал он.

По его словам, по уклонению от налогов предусмотрены различные санкции, и те, кто не платил налоги, могут получить наказание от 2 до 15 лет заключения.