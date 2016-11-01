ГПУ проанализирует декларации нардепов, которые задекларировали свыше 100 тыс. долл. - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украини проанализирует электронные декларации половины народных депутатов, которые задекларировали свыше 100 тыс. долларов. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Мы будем анализировать декларации половины народных депутатов Украины, которые задекларировали более чем 100 тыс. долл. наличных. Этот анализ будет состоять из нашего обращения в ГФС с требованием предоставить информацию об уплаченных налогах, которые могут свидетельствовать о легальности этих средств или неуплаченные налоги, которые будут свидетельствовать о нелегальности такой наличности", - сказал он.
По его словам, по уклонению от налогов предусмотрены различные санкции, и те, кто не платил налоги, могут получить наказание от 2 до 15 лет заключения.