ГПУ проаналізує декларації нардепів, які задекларували понад 100 тис. дол. - Ю.Луценко

“Ми будемо аналізувати декларації половини народних депутатів України, які задекларували готівку понад 100 тис. дол. Цей аналіз буде складатися з нашого звернення до ДФС з вимогою надати інформацію про сплачені податки, які можуть свідчити про легальність цих коштів або несплачені податки, які будуть свідчити про нелегальність такої готівки”, — сказав він.

За його словами, з ухилення від податків передбачені різні санкції, і ті, хто не сплачував податки, можуть отримати покарання від 2 до 15 років ув’язнення.