ГПУ проаналізує декларації нардепів, які задекларували понад 100 тис. дол. - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральна прокуратура Украіни проаналізує електронні декларації половини народних депутатів, які задекларували понад 100 тис. доларів. Про це сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Ми будемо аналізувати декларації половини народних депутатів України, які задекларували готівку понад 100 тис. дол. Цей аналіз буде складатися з нашого звернення до ДФС з вимогою надати інформацію про сплачені податки, які можуть свідчити про легальність цих коштів або несплачені податки, які будуть свідчити про нелегальність такої готівки”, — сказав він.
За його словами, з ухилення від податків передбачені різні санкції, і ті, хто не сплачував податки, можуть отримати покарання від 2 до 15 років ув’язнення.