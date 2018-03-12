ГПУ приостановила дело в отношении Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины приостановила уголовное производство по подозрению экс-главы Одесской ОГА Саакашвили в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины в связи с направлением в Нидерланды запроса о предоставлении международно-правовой помощи. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий, передает УНН со ссылкой пресс-службы "Движения новых сил".
"Согласно постановлению Генпрокуратуры от 6 марта, досудебное расследование по надуманному против Саакашвили уголовному делу приостановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - сказал адвокат.
По словам защитника, Королевству Нидерланды был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили.
"Согласно УПК досудебное расследование может быть остановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - уточнил он.
В Генеральной прокуратуре подтвердили факт приостановки производства относительно Саакашвили.
Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.
Как сообщал УНН, Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за счет Курченко.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.