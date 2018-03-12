ГПУ призупинила справу щодо Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральна прокуратура України призупинила кримінальне провадження за підозрою екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України у зв’язку з направленням до Нідерландів запиту про надання міжнародно-правової допомоги. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, передає УНН з посиланням прес-служби “Руху нових сил”.
“Згідно з постановою Генпрокуратури від 6 березня, досудове розслідування у надуманій проти Саакашвілі кримінальній справі зупинено у зв’язку із необхідністю виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва”, — сказав адвокат.
За словами захисника, Королівству Нідерланди був направлений запит про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій за участю Саакашвілі.
“Відповідно до КПК досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва”, — уточнив він.
У Генеральній прокуратурі підтвердили факт призупинення провадження щодо Саакашвілі.
Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.
Як повідомляв УНН, Саакашвілі підозрюється у причетності до організації мітингів за кошти Курченка.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.