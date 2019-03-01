ГПУ сообщила о подозрении ряду экс-чиновников в преступлениях против Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины установило новых фигурантов противодействия протестным акциям на Майдане и сообщило о подозрении ряду экс-чиновников. Это передаёт УНН со ссылкой на сообщение Управления спецрасследований в Facebook.
В управлении рассказали, что в связи с установлением новых обстоятельств участия бывших высших должностных лиц государства - премьер-министра Украины, Министра обороны Украины, Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, командующего внутренних войск МВД Украины, директора Департамента МВД Украины, исполняющего обязанности "связей начальника ГУМВД Украины в. Киеве и командира полка милиции особого назначения "Беркут" в противодействии протестным акциям.
"Им сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении митингующих", - отметили в прокуратуре.
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Кроме того, по результатам расследования установлено новых фигурантов противодействия протестным акциям, которые происходили в центральной части Киева 18-19.02.2014, которым сообщено о подозрении, а именно: бывшему начальнику Департамента общественной безопасности МВД Украины по ст. 340 (Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций), ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК Украины и бывшему начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ по ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 3 ст. 365 УК Украины.
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В связи с сокрытием указанных подозреваемых от органа следствия и суда и неустановлением их местонахождения их объявлено в розыск.
Как сообщал УНН, в МВД готовы освободить руководителей полиции, которых признают виновными в преступлениях против Майдана.