ГПУ повідомила про підозру низці екс-посадовців у злочинах проти Майдану

В управлінні розповіли, що у зв’язку із встановленням нових обставини участі колишніх вищих посадових осіб держави – Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача внутрішніх військ МВС України, директора Департаменту МВС України, виконувача обов’язків начальника ГУМВС України в м. Києві та командира полку міліції особливого призначення "Беркут" у протидії протестним акціям.

"Їм повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів стосовно мітингувальників", - зазначили у прокуратурі.

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Крім того, за результатом розслідування встановлено нових фігурантів протидії протестним акціям, які відбувались у центральній частині м. Києва 18-19.02.2014, яким повідомлено про підозру, а саме: колишньому начальнику Департаменту громадської безпеки МВС України за ст. 340 (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) КК України та колишньому начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 (Види співучасників), ч. 3 ст. 365 КК України.

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У зв’язку із переховуванням вказаних підозрюваних від органу слідства та суду і не встановленням їх місцезнаходження їх оголошено в розшук.

Як повідомляв УНН, у МВС готові звільнити керівників поліції, яких визнають винними у злочинах проти Майдану.