У МВС готові звільнити керівників поліції, яких визнають винними у злочинах проти Майдану

Таку думку Аваков висловив щодо заяви керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка про те, що 10 осіб, стосовно яких винесено офіційні підозри у зв'язку з причетністю до злочинів, скоєних проти майданівців, як і раніше, обіймають керівні посади в поліції.

"Мені невідомо, є підозри чи ні. Якщо Горбатюк, який чотири роки розслідує цю справу, має доказові підстави, він має вчинити як професіонал. Винести рішення про звільнення з посади, про оголошення підозри і його забезпечення. Підозра подається в суд, суд приймає рішення. Ми його виконуємо. Але Горбатюк просто каже: нам, мовляв, відомо, що прапорщик Петренко, нібито за заявами активістів, може бути причетний до таких-то злочинів. Хай процесуально доведе справу до кінця, і за рішенням суду ми всіх, на кого вкажуть, усунемо. Отож до Горбатюка та його слів я довіри не відчуваю", заявив Аваков.

"Горбатюк роками заявляє, що йому МВС перешкоджає в розслідуванні. Як саме? Ще у квітні 2014-го я на спільній прес-конференції з головою СБУ Наливайченком і генпрокурором Махніцьким оприлюднив усі дані, які були на той момент, включно з інформацією про участь "чорного "Беркута" у розстрілі "Небесної Сотні". У травні того самого року цю справу забрала Генеральна прокуратура, і ми більше не маємо жодного стосунку до її розслідування. А на той момент уже все було ясно. Був список "чорного "Беркута", всі вони були заарештовані. Після чого прокуратура половину їх відпустила", повідомив очільник МВС.

На закид журналіста про те, що беркутівців відпустили за сприяння працівників поліції, Аваков відповів: "Стверджувати можна все що завгодно, мають бути докази. Ми їх усіх затримали. Їх привезли, тримали в київському управлінні міліції, потім зібралися "беркутята", чоловік 30, постояли, помітингували. Ми пропонували "закрити" всіх. Прокуратура заарештувала трьох, решту відпустила".

Нагадаємо, управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури попередньо планує завершити слідчі експерименти на Інститутській до кінця березня.